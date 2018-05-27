تحسن الطقس يُحرّك المهاجرين من ليبيا لإيطاليا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي أكثر من 1800 مهاجر في البحر المتوسط، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد انطلاقهم من السواحل الليبية بغية الوصول إلى القارة الأوروبية.

وقال مسؤول بخفر السواحل الإيطالي إن تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا مؤخرا يرجع إلى تحسن الطقس الذي يساعد القوارب على الإبحار نحو الشواطئ الأوروبية.

من جهتها، كشفت السلطات الإسبانية أنها أنقذت الأسبوع الحالي حوالي 500 مهاجر من أكثر من عشرة قوارب كانت تسعى لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) في يناير إنها تتوقع زيادة جديدة في الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا هذا العام، مع استخدام الزوارق السريعة الذي يعزز تدفق المهاجرين.

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