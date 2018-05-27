مجموعات مسلحة: المبادرة الفرنسية “لا تمثلنا”

قبل انعقادها، استبقت عدد من المجموعات المسلحة التئام المبادرة الفرنسية المقررة الثلاثاء المقبل، لتؤكد أنها “لا تمثلها” حسب بيان وقعت عليه 14 مجموعة.

وفي سابقة من نوعها توجهت المجموعات المسلحة إلى مجلس النواب بالدعوة لما وصفته “دوره الحقيقي”، ليستدرك البيان بالقول إنه يرفض أي اتفاق لا يهدف إلى مدنية الدولة والتبادل السلمي للسلطة.

وأبدت المجموعات استعدادها لاستضافة أي مبادرة حوار في المنطقة الغربية من البلاد، مضيفين أن العملية الانتخابية شأن ليبي، يجب نفاذه في كل الظروف والأحوال.

بيان النقاط الـ11 بدأ بالدعوة لحوار “حقيقي” يجمع كل أطراف “المجتمع الليبي”، ومؤكدين التمسك بـ”المسار الديمقراطي”.

لكن المجموعات أبدت استنكارها لما أسمته “توطين حكم العسكر”، مشددين على وقف “الحرب” داخل البلاد، وداعين الأمم المتحدة لـ”الحياد” الكامل في الملف الليبي بما فيها “حماية المدنيين”.

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