14 ميليشيا مسلحة ترفض لقاء باريس وتطالب بحماية المدنيين

المتوسط – عبد الباسط بن هامل :

أكدت 14 ميليشيا مسلحة و التي اجتمعت ،اليوم الأحد، بمدينة طرابلس، على عدم تمثيلهم و رفضهم للمبادرة الفرنسية بشأن حل الأزمة الليبية و التي من المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء.

أعلنت تلك الميليشيات ، في بيان لها تحصلت ” المتوسط” على نسخة منه، رفضها للمباردة .. و شملت كل من المجلس العسكري جنزور و المجلس العسكري زنتان وقوة الردع الخاصة وز المجلس العسكري غريان و كتيبة ثوار صبراته و المجلس العسكري مصراته و غرفة عمليات المنطقة الغربية و كتيبة النواصي و كتائب ثوار زليتن و المجلس العسكري جادو وثوار مسلاته وكتيبة الرحبة تاجوراء و المباحث العامة سوق الجمعة و المجلس العسكري الخمس.

وشدد البيان على مدنية الدولة وأهمية التداول السلمى للسلطة بشكل حقيقي وشفاف عبر انتخابات نزيهة،مؤكدين على أن العملية الانتخابية تعد شأن ليبي و بآليات دستورية و أخري قانونية معتمدة واجبة النفاذ .

واتفقت المليشيات في بيانهم ، على الدعوة إلى حوار حقيقي جاد، وكذلك التمسك الكامل بوحدة واستقرار البلاد ورفض أية تدخلات اجنبية.

و ادان البيان ، في بيانها أية مبادرة تهدف إلى توطين حكم العسكر و غير رامية إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة مع مراعاة القانون العسكري الليبي في شروط تولي المناصب العسكرية، داعية مجلس النواب إلى ممارسة دوره الحقيقي

وأعلنت القوى رفضها القاطع لأي اتفاق تقوم به المؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي و لا تهدف إلى مدنية الدولة، دعت القوى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزام بالحيادية الكاملة في الملف الليبي بما في ذلك حماية المدنيين

وأكد البيان أن المنطقة الغربية جاهزة لاستضافة أية مبادرات وحوارات هادفة للمجتمع الليبي مع إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب في البلاد

