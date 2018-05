المتوسط:

كشف مصدر عسكري رفيع المستوى في اتصال هاتفي مع “المتوسط”، اليوم الأحد عن قبول قائد عام العام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدعوة فرنسا لإجراء حوار حول الأزمة الليبية الثلاثاء المقبل.

ويضم الوفد المرافق للقائد العام للجيش الليبي كل من، ( باسم البوعيشي، عبدالمنعم سعد، سالم عبدالسلام، عبدالحميد علي، بشير الرملي، بلقاسم حفتر، نورالدين عقيلة، فرج الورفلي، ابراهيم الفرجاني، محمد رحومة، احمد عبود، فاضل الذيب، ايوب ابوسيف، خالد عمر ).

The post المشير حفتر يتوجه للعاصمة الفرنسية باريس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية