الجدال: لن نسمح ببيع دماء شهداء ليبيا

أكد أستاذ التاريخ في الجامعات الليبية المختار الجدال، على رفضه لبيع دماء وتضحيات شهداء الجيش وأبناء الشعب الليبي مقابل توقيع الاتفاق السياسي.

وقال الجدال في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “أطلعت على ماعرف بمبادرة باريس، شخصيا لن أقبل بأن يباع دماء وتضحيات شهداء الجيش والشباب المساند ومعاناة الليبيين خلال أربع سنوات من معركة الكرامة، مقابل توقيع اتفاق سياسي يؤدي إلى انتخابات تسمح بعودة الإخوان والمقاتلة في مشهدية أخرى تطيل الأزمة ولا تحلها، ونستمر في توزيع المناصب، علما بأن هؤلاء لا يملكون شيء على الأرض، وسيذهبون إلى باريس لإجبار الجيش على الذهاب والتوقيع معهم، واقتسام السلطة”.

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