القوات المسلحة تسيطر على مرتفعات”تمسكت” الاستراتيجية

درنة-العنوان

واصلت القوات المسلحة اليوم الأحد هجومها على الجماعات الإرهابية في درنة محققة بذلك سيطرة كاملة على مرتفعات “تمسكت” جنوبي المدينة والتي تعد أصعب المناطق تحصنا لجماعة أنصار الشريعة الإرهابية.

وبهذه السيطرة الهامة أصبحت مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية المدخل الغربي لدرنة تحت السيطرة النارية للقوات المسلحة.

وبعد أسبوعين من انطلاقتها شهدت العمليات العسكرية في درنة مرحلة متقدمة مع ازدياد حدة الاشتباكات بين القوات المسلحة والعناصر الإرهابية.

وكانت العناصر الإرهابية قد حاولت السيطرة على “تمسكت” نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام.

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