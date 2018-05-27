مالية الوفاق تؤكد تشكيلها لجنة فنية لدراسة ما ورد في ديوان المحاسبة

اكدت وزارة المالية المفوضة بحكومة الوفاق تشكيلها لجنة فنية تضم وكيل الوزارة ومديري الادارات المعنية بالخصوص، وذلك للعمل على دراسة الملاحظات والتحقق مما ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام المالي ألفين وسبعة عشر واستخلاص النتائج الفنية بها.

مالية الوفاق وفي بيان لها اليوم أشارت إلى أنها ستقوم بمتابعة كل هذه الملاحظات والعمل على تصحيحها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التوصيات، مبدية ترحيبها بقيام الأجهزة الرقابية بدورها في الرقابة والمتابعة والتصحيح على اساس اكتشاف الأخطاء واستدراكها، موضحة أنه وفي حال التأكد من وقوع مخالفات تمثل جنحا أو جنايات، وجب على ديوان المحاسبة إحالة الاشخاص المرتكبين لها للتحقيق، وعرض تلك الجرائم أمام القضاء ليقول كلمة الفصل فيها.

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