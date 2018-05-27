مسؤولون ببرنامج التطعيمات يؤكدون وجود نقص حاد في تطعيمات الأطفال

أعلن مسؤولون عن برنامج التطعيمات بمدينة طرابلس اليوم وجود نقص حاد في التطعيمات لمختلف الفئات العمرية، معبرين عن استيائهم الشديد لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها بسبب النقص الخارج عن إرادتهم في توفير التطعيمات حسب الاحتياج المعد في الوقت المحدد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عددا من مسؤولي برنامج التطعيمات مع مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الدكتورة هند شوبار.

كما طالب المسؤولون بضرورة زيادة مخصصات مدينة طرابلس بناء على إحصائيات أجريت مؤخرا تفيد بأن العاصمة تضم حاليا ثلث سكان البلاد، وتقدم تطعيمات لأكثر من خمسين ألف طفل شهريا بمختلف الأعمار، مشيرين إلى أن الكمية التي تمنح لها حاليا لاتكفي احتياجاتها.

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