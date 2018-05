الجيش يحقق تقدما ميدانيا مهما ..وعملية الضغط مستمرة

المتوسط :

تؤكد الوقائع أن الجيش الوطني الليبي وهو يحقق التقدم الميداني، حيث أكد الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي مساء يوم الأحد، السيطرة على منطقة تمسكت والقلعة غرب مدينة درنة، فإن الجيش لا يغفل عن أي مخاطر للجماعات الإرهابية يمكن أن تلجأ إليها للتخفيف عن مجلس شورى درنة الإرهابي المنحل.

أجدابيا حالة نفير

وفي سبيل وعي هذه المخاطر أعلنت غرفة عمليات أجدابيا، يوم الأحد، رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة النفير القصوى في أجدابيا وضواحيها.

وشدد آمر غرفة عمليات أجدابيا العميد فوزي المنصوري، في تصريح صحفي على أن جميع عناصر الغرفة مستعدة للتصدي لأي هجمات إرهابية، أو أي مجموعة تهدف إلى زعزعة الأمن داخل مدينة أجدابيا، داعيا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعد وصول معلومات عن تحركات مشبوه في المدينة وما حولها، خاصة مع فرار بعض الإرهابيين من أجدابيا.

استمرار عملية الضغط

وفيما يتعلق بالحلقة المركزية وهي تحرير درنة، فكانت الجبهة قد شهدت مواجهات شرسة وعنيفة يوم الأحد بين القوات المسلحة الليبية، ومجلس شورى درنة الإرهابي، حيث تكثف القوات المسلحة ضرباتها المدفعية وتستهدف نقاط وتحركات عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بالأسلحة الثقيلة في “تمسكت” و” مشروع العمارات الكوريه”.

ويأتي ذلك تزامنا مع ضغط وتقدم من قبل الوحدات العسكرية في منطقة ” الظهر الحمر” جنوب المدينة، وأكد المركز الإعلامي عين مارة أن قوات الجيش بسطت السيطرة الكاملة على منطقة الفتائح في مدينة درنة.

وأضاف المركز أنه لم يعد هناك إلا أجزاء من تلك المنطقة وهي مصنع اللدائن والإطارات، المطل على الكرفات 7، موضحاً أنه سيتم إعلان السيطرة بشكل كامل على منطقة الفتائح بعد السيطرة على المصنع والكرفات.

مقتل إرهابيين

ومن جانب آخر أكدت مصادر طبية ومحلية متطابقة مقتل خمسة إرهابيين من مجلس شورى درنة وضواحيها في اشتباكات المحور الشرقي (مرتفعات الفتائح) بمدينة درنة أمس السبت.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، أن مجمع الهريش الصحي تسلم خمس جثث تعود لـ(حمدي خطاب أكريكش، وحذيفة عبدالواحد علي الدلال، وعبدالرحيم صالح بالسوس، ومصطفي سليمان قاطش، وفرج بطاو( بالإضافة إلى عدد من الجرحى).

القضم مستمر

وقال آمر غرفة عمليات «عمر المختار» التابعة للجيش الليبي اللواء سالم مفتاح الرفادي، إن قوات الجيش الليبي سيطرت على أكثر من (440 كلم) قرب درنة من محاور القتال، ولا يفصلها عن المدينة إلا القليل.

وأضاف آمر غرفة عمليات «عمر المختار»، أن المحور الشرقي لا تفصله عن المدينة إلا (العقبة)، أما محور الحيلة ومحور الظهر فلا توجد لديه الآن أي مهام قتالية، وهم على مشارف المدينة وفي انتظار التعليمات الجديدة، مشيرًا إلى أن القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي الأخرى في المحور الغربي تقاتل للسيطرة على منطقة (تمسكت القريبة من درنة) بالكامل، وحينها سيكون الجيش بالمدخل الغربي للمدينة.

وأوضح أنه تم تكبيد التنظيمات «الإرهابية» خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بمحاور القتال قرب مدينة درنة، شرق ليبيا.

وأضاف الرفادي، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة على تخوم المدينة، مؤكدًا أن قواتهم فرضت سيطرتها على مواقع جديدة في المحور الشرقي (مرتفعات الفتائح) بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات «الإرهابية» أمس السبت، حيث تم استهداف دبابة وسبع آليات مسلحة وتدميرها بالكامل، ما نتج عنه مقتل وإصابة مقاتلي التنظيمات «الإرهابية».

وأضاف، أن «اثنين قُتلا جراء المواجهات مع التنظيمات الإرهابية بالمحور الشرقي، وأن الأوضاع الميدانية للجيش الليبي على تخوم المدينة جيدة جدًّا»، مطالبًا المواطنين داخل المدينة بإبعاد مقاتلي التنظيمات «الإرهابية» عن منازلهم والابتعاد عن مواقع تلك التنظيمات حفاظًا على حياتهم.

منشورات تدعو للتسليم

وأكد الرفادي، أن سلاح الجو الليبي يستهدف التجمعات على تخوم المدينة، وجاهز لتنفيذ أي مهام قتالية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الكرامة ألقت منشورات على مدينة درنة، تحمل نداءً إلى الأهالي، «يا أهالي درنة الكرام، تأكيدًا على بياناتنا السابقة إن مَن يسلم نفسه مِن منتمي الجماعات الإرهابية سيحظى بمحاكمة عادلة».

وأكدت الغرفة في منشورها، أنه «لن يكون مصيره مثل المقبوض عليه متلبسًا بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والانتماء للعصابات الإرهابية المارقة»، وأن «الجرم لا يتعدى الفاعل وباقي العائلة منه براء».

وطلبت غرفة عمليات الكرامة من أهالي مدينة درنة أن «يسارعوا بنبذ العنف والإرهاب»، كما طالبتهم بالوقوف مع القوات المسلحة «التي أتت لتطهير المدينة من الخوارج والظلاميين”.

سيطرة على الكهوف

وكشف المتحدث الإعلامي باسم غرفة عمر المختار، عبد الكريم صبرة، أن القوات المسلحة الليبية، نفذت عمليات ناجحة على كافة المحاور بمدينة درنة بمشاركة القوات الجوية، التي نفذت ضربات جوية على مواقع المسلحين.

وأضاف صبرة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” اليوم الأحد 27 أيار (مايو)، أنه تم السيطرة على الكهوف، التي كانت تخزن فيها الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية، كما أنه تم السيطرة على منظومة مساحات تبلغ نحو 80 في المئة من محاور درنة، وذلك بعد إطلاق آمر القوات الخاصة الليبية، اللواء ونيس بوخمادة عملية الشهيد العميد عبد الحميد عقيلة الورفلي”.

الجيش.. لا التفات للخلف

ورغم كل الضجيج حول العملية العسكرية الذي يستهدف إنقاذ الإرهابيين، يواصل الجيش تقدمة من أجل تحرير المدينة، واضعا نصب عينة أن لا مكان للإرهابيين في درنة والمنطقة، رغم الكلفة الغالية التي يدفعها من دم جنوده، ومهما حاول البعض أن يؤلب عليه، لأن الهدف العزيز والغالي كتحرير درنة من الإرهاب يستحق العمل من أجله، مهما كانت الصعاب.

