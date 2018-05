“حويلي”:”الاستشاري” سيذهب لفرض شروطه ورفض المبادرة بناء على نصيحة “أصدقاء الثورة”

المتوسط – سامر أبو وردة

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، المبادرة الفرنسية بأنها قفز على الاتفاق السياسي، لأنها تضغط من أجل إجراء انتخابات بدون شرعية دستورية أو قانونية، بحسب قوله.

وقال حويلي، إن المبادرة تحاول إدخال طرف جديد وهو المشير خليفة حفتر، والذي ليس له الحق في الدخول في هذه المرحلة، مضيفاً أن وجود المشير خليفة حفتر، على طاولة هذه المبادرة، هو أمر يضعفها، بحسب رأيه.

وتابع،”مجلس الدولة لن يوافق على الجلوس مع خليفة حفتر، في وجود القائد الأعلى للجيش، عقيلة صالح”

كما كشف حويلي، عن أن تصويت مجلس الدولة كان على حضور رئيس المجلس، خالد المشري، اللقاء، ولم يكن على قبول المبادرة، مضيفاً أن “المشري” سوف يبدي رفض “الاستشاري” للمبادرة، من خلال تواجده في باريس.

وذكر حويلي، أن بعض من الدول، والتي وصفها بـ “الصديقة للثورة”، نصحت مجلس الدولة بالحضور وإملاء شروطه ورفض المبادرة، مضيفاً أن هناك الكثير من الدول التي ترفض هذه المبادرة، ولكنها لا تريد التصريح بموقفها لفرنسا.

واستطرد قائلاً، “هذه الدول تريد قيام طرف من الدولة الليبية، بالحضور والرفض، وعندما يرفضها مجلس الدولة، سيكون هناك تجاوب من دول أُخرى مثل إيطاليا وتونس والجزائر”

وكانت فرنسا قد طرحت مؤخراً مبادرة من 13 بند، حيث تضمنت في بنودها، التأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، بالإضافة إلى ترتيب خطة زمنية لمكافحة الإرهاب، والوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، على أن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة، والالتزام ببناء دولة قانون في ليبيا، ذات سيادة مدنية وديمقراطية تضمن الفصل بين السلطات. والانتقال السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان، والالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حواراً سياسياً شاملاً.

