القيادة العامة للقوات المسلحة توضح أسباب قبول المشير حفتر للقاء باريس

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن قبول المشير خليفة حفتر دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للجلوس على طاولة الحوار مع ما يسمى بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة هو قبول اضطراري يفرضه الواقع وتحكمه المتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد وهو تجنب لمحاولات القفز على السلطة والانفراد بها من قبل تلك الأطراف الغير شرعية، وهذا ما دعمنا فيه الدول الحليفة والصديقة حتى لا تكون القيادة العامة في مظهر الرافض للحوار والسلام في ليبيا.

كما أوضحت القيادة العامة في بيان لها نقله مكتبها الإعلامي أن قبولها لهذا النوع من التفاوض لا يعني تنازلا للإرهابيين ولا اعترافا بهم أو تفريطا في دماء الشهداء من أبناء الجيش الوطني والقوات المساندة له، وأن اللقاء المزمع مع هؤلاء لا يعني منحهم الشرعية.

كما أكدت القيادة أن كسر شوكة الإرهاب في ليبيا مازال في سلم أولوياتها سواء في درنة أو طرابلس أو مصراتة وجميع ربوع البلاد.

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