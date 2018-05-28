“المحاسبة”: لم نضمن المصروفات العسكرية بالمنطقة الشرقية لعدم ورود المعلومات عنها

قال مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة إبراهيم أبوزريبة، الأحد، إن تقرير الديوان لم يشمل أي معلومات عن المنطقة الشرقية؛ لعدم توفر تقارير عن مصروفاتها، مؤكدا أن ما توفر هو فقط مصروفات الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح أبوزريبة، في تصريح للرائد، أن التقرير لم يشمل القوات العسكرية التابعة للمنطقة الشرقية، مفترضا أن يكون ديوان المحاسبة بالشرق يتابع هذا البند، وهو من يكشف المعلومات عنها، وفق قوله.

وأضاف مدير مكتب الإعلام بديوان المحاسبة أنهم طالبوا بالتحقيق مع مجموعة من النواب في قضايا لها علاقة بالفساد، إلى جانب الكشف عن أسماء عدد آخر من النواب المستفيدين بأشكال مختلفة من اعتمادات وغيرها، وفق أبوزريبة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أعلن في مؤتمر صحفي عن عدم تمكن الديوان من المتابعة والتدقيق في القطاعات بالمنطقة الشرقية كافة مستثنيا بعض المعلومات عن مصروفات الحكومة المؤقتة، والتي لا تمثل كل المصروفات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية