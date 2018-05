تعليقا على لقاء باريس .. حكماء الزاوية: نرفض عسكرة الدولة

المتوسط:

أفاد مجلس شوري وحكماء ومشايخ الزاوية،أن ظهور المبادرة الفرنسية التي من المقرر مناقشتها غدا الثلاثاء في باريس، تأتي نظرا لتعثر الاتفاق السياسي عن حل الأزمة الليبية.

وأوضح المجلس، في بيان له تحصلت “المتوسط” على نسخة منه، بأن هناك جملة من الثوابت الوطنية التي نرى بأنه لا مناص منها في نجاح أي اتفاق بين الأطراف الليبية والتي من بينها الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.

أدان المجلس أية تدخلات اجنبية في الشأن الداخلي لليبيا و الذي من شأنه إذكاء الصراع الداخلي وتغليب طرف عن آخر ، مشددين كذلك على حتمية الاستفتاء على الدستور قبل الخوض في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزعم إجراؤها قبل نهاية العام الجاري تفاديا للانتقال بليبيا إلى مرحلة انتقالية رابعة.

وأكد المجلس على مدنية الدولة وأهمية التداول السلمي للسلطة ،وكذلك ضرورة إخضاع المؤسسة العسكرية تحت قيادة السلطة المدنية في ليبيا وكذلك المطالبة بتوحيد المؤسسات السيادية في الدولة لإنهاء حالة الانقسام السياسي و ماخلفه من أزمات اقتصادية.

