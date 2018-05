بيان | قيادة الجيش : سلم أولوياتنا محاربة الإرهاب في درنة ومصراتة وطرابلس وغيرها

المتوسط:

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني في بيانها الصادر قبل فجر اليوم الاثنين، على أن قبول المشير خليفة حفتر دعوة الرئيس الفرنسي للجلوس على طاولة الحوار مع ما يسمى بالمجلس الرئاسي وما يسمى بمجلس الدولة هو قبول اضطراري يفرضه الواقع وتحكمه المتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد، وهو تجنب لمحاولات القفز على السلطة والانفراد بها من قبل تلك الأطراف الغير شرعية، وهذا ما دعمنا فيه الدول الحليفة والصديقة حتى لا تكون القيادة العامة في مظهر الرافض للحوار والسلام في ليبيا.

ونقل الجيش من خلال مكتبه الإعلامي توضيح القيادة العامة بأن قبولها لهذا النوع من التفاوض لا يعني تنازلا للإرهابيين ولا اعترافا بهم أو تفريطا في دماء الشهداء من أبناء الجيش الوطني والقوات المساندة له، وأن اللقاء المزمع مع هؤلاء لا يعني منحهم الشرعية، كما تؤكد القيادة أن كسر شوكة الإرهاب في ليبيا مازال في سلم أولوياتها سواء في درنة أو طرابلس أو مصراتة وجميع ربوع البلاد.

