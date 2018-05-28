عقب تلويح مجلس الدولة بعزله ..الكبير يعلن إستثناء الإعتمادات المستندية من قرار وقف صرف أموال الميزانية

ليبيا -اصدر مصرف ليبيا المركزي فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تنويهاً الحقه ببيانه الصادر يوم الخميس الماضي بشأن وقف الصرف العام من ميزانية الدولة باستثناء المرتبات والدعم .

واكد المصرف فى تنويهه المقتضب الذي تلقت صحيفة المزصد نسخة عنه بأن هذا الوقف الذي صدر عنه لن يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها.

وأكد ليبيا المركزي بأن وقف الصرف على بنود وابواب الترتيبات المالية لعام 2018 لن يشمل كذلك وقف صرف مخصصات ارباب الأسر ونحوها .

ويأتي هذا التنويه بشأن سيران تنفيذ الاعتمادات المستندية بعد تلويح مجلس الدولة الاحد باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الصديق الكبير في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وامهل المجلس الكبير مدة اقصاها أسبوع لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تقدم بها المجلس، مشيراً إلى أنه في حال لم تنفذ الاصلاحات في المدة المحددة سيعقد المجلس جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي .

يشار الى ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري قد ناشد مؤخراً أعضاء مجلس الدولة بالتعاطي الإيجابي مع قرار مجلس النواب بشان من يشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، لما لذلك من أثرا على حياة المواطن.

المرصد – متابعات

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