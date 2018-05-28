ارتفاع عدد ضحايا انفجار بنغازي إلى تسعة بعد وفاة أحد المصابين متأثر بجراحه

ارتفع عدد ضحايا حادثة انفجار السيارة المفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي ليلة الخميس الماضي، إلى تسعة قتلى بعد أن توفي أحد جرحى الانفجار متأثرا بجراحه اليوم الأحد.

وتوفي المواطن خليفة أمراجع العبيدي بعد إصابته بجروح بليغة جراء الانفجار ودخل على إثر العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، وفقا لما ذكره مصدر مقرب من أسرة الضحية لليبيا الخبر.

وكان المواطن الفيتوري مسعود الفيتوري التاورغي أحد جرحى الانفجار ذاته، قد توفي أيضا متأثرا بجراحه البليغة التي أصيب بها، بحسب ما ذكرت مديرة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لبوابة الوسط أمس السبت.

ولقي سبعة أشخاص بينهم طفلة حتفهم على الفور، وأصيب 11 أخرين على الأقل بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي شرق البلاد ليلة الخميس الماضي.

ولازالت هناك بعض الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في غرفة العناية بمستشفى الجلاء ببنغازي لتعرضها لإصابات بليغة جدا نتيجة لهذا الانفجار، وفقا لمصادر طبية لليبيا الخبر.

وقد أصدر رئيس مجلس النواب عقيله صالح، تعليماته إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بحكومة المؤقتة إلى تقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضي حالته العلاج بالخارج.

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