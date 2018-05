“مركزي طرابلس” يؤكد استثناء الاعتمادات من قرار وقف صرف أموال الميزانية

المتوسط:

قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ، خلال بيان صادر صباح اليوم الاثنين، “أنه بالإشارة إلى ما صدر عن مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس الماضي بشأن وقف الصرف العام على بنود وأبواب الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2018 باستثناء باب المرتبات والدعم، وأنه لن يتعدى ذلك إلا لأوجه الصرف الضرورية التي لا تحتمل التأخير ويترتب على إيقافها زيادة في معاناة المواطنين”.

وأضاف المصرف المركزي،” إن هذا الوقف الذي صدر عنه لا يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها، كما لا يشمل صرف مخصصات أرباب الأسر ونحوها”.

يذكر إن المجلس الاستشاري للدولة قد لوح باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الصديق الكبير في حال عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ليمنح المجلس المصرف مدة أقصاها أسبوع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تقدم بها المجلس، مهددا في حال عدم تنفيذ الإصلاحات في المدة المحددة سيعقد المجلس جلسة من أجل النظر في منصب المحافظ .

