المركز العام لتطوير التعليم ينظم ورش للتعريف بجائزة ” المعلم المتميز”

عقد المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ورشتي عمل للتعريف بجائزة المعلم المتميز ببلديتي حي الأندلس وأبو سليم.

و تناولت الورشة التعريف بالمشروع بمشاركة عدد من خبراء المواد والمفتشين التربويين ومعلمي المواد الدراسية والنشاط بالمدارس.

واستهلت الورشتين بعرض الفكرة الرئيسية والهدف من مشروع جائزة المعلم المتميز 2018 والخطوات التي يجب إتباعها للراغبين في المشاركة وعرض أهم المعايير التي تقوم عليها الجائزة .

