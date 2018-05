المتوسط:

أكد جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة وصول شحنة من حقن الأنسولين إلى مستشفيات منطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

وأضاف الجهاز، أن الشحنة تحتوي على 75 ألف حقنة انسولين لمرضى السكر نوعbasaglar100ml .

وأكمل الجهاز، أنه سيتم توزيع هذا الانسولين على المستشفيات والمرافق الصحية لصالح مرضى السكري.

