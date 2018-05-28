عميد طبرق يطالب بتشديد الأمن بالمدخل الغربي للمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب عميد بلدية طبرق الناجي مازق، مدير الأمن بطبرق بتكثيف الدوريات بمدخل المدينة الغربي ببوابة وادي السهل لأنها تعتبر أهم مداخل المدينة.

وشدد عميد بلدية طبرق، على ضرورة التدقيق خلال التفتيش وعلى ضرورة وجود عنصر أمني نسائي للتفتيش على النساء المنقبات .

كما طالب عميد البلدية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية داخل وخارج المدينة وذلك للحفاظ على أمن المدينة بعد محاولة العديد من العناصر الإرهابية التسلل إلى طبرق قادمين من درنة بعد أن ضيق الجيش الخناق عليها لمحاربة الإرهاب .

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