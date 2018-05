المتوسط:

أكد عميد بلدية طبرق الناجي مازق، أنه يطالب مدير الأمن بطبرق بتكثيف الدوريات بمدخل المدينة الغربي ببوابة وادي السهل.

وأضاف عميد بلدية طبرق، أنه من الضروري التدقيق خلال التفتيش وعلى ضرورة وجود عنصر أمني نسائي للتفتيش على النساء المنقبات .

و طالب عميد البلدية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية داخل وخارج المدينة وذلك للحفاظ على أمن المدينة بعد محاولة العديد من العناصر الإرهابية التسلل إلى طبرق قادمين من درنة بعد أن ضيق الجيش الخناق عليها لمحاربة الإرهاب .

The post عميد طبرق يطالب بتكثيف الحملات الأمنية بالمدينة منعا لتسلسل إرهابي درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية