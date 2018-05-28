الكفرة تجاهر بالأمن خلال شهر رمضان المبارك

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت مديرية أمن الكفرة، بالعمل على خطة أمنية خلال شهر رمضان المبارك وذلك لتفادي ازدحام السيارات في الشوارع الرئيسة في المدينة.

وذكر الناطق باسم مديرية آمن الكفرة الملازم محمـد بوخليل، لـ “أخبار ليبيا 24” أن انتشار أفراد المرور التابعين لمديرية الأمن جاء بعد وضع خطة أمنية للانتشار في الشوارع وجزر الدوران لتنظيم حركة السير والمجاهرة بالأمن.

وأضاف بوخليل، أن مديرية أمن الكفرة قامت بوضع عدة تمركزات أمنية في عدة مواقع وسط المدينة تابعة لقسم المرور خلال الساعة 9:00 مساءً حتى 2:00 ليلا بالإضافة إلى ساعات الدوام الرسمية وذلك لتسيير حركة السير وتفادي الاختراقات الأمنية التي قد تحدث.

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