مصرف ليبيا المركزي: وقف الصرف لا يشمل الاعتمادات ومخصصات أرباب الأسر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أن قرار وقف الصرف على بنود الترتيبات المالية لا يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل علي تنفيذها.

وأضاف المصرف في تنويه أصدره، أمس الأحد، أن وقف الصرف لا يشمل أيضا صرف مخصصات أرباب الأسر ونحوها.

وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أصدر قرار بشأن وقف الصرف على بنود الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2018 باستثناء باب المرتبات و الدعم وأنه لن يتعدى ذلك إلا أوجه الصرف الضرورية التي لا تحتمل التأخير و يترتب علي ايقافها زيادة في معاناة المواطنين .

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