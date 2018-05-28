الزهاوي: السيارة التي عرضتها للبيع هدية شخصية من صديق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر آمر كتيبة شهداء الزاوية اللواء جمال الزهاوي، عبر صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك، توضيحا لما صرح به سابقا بخصوص تبرعه بسيارته وبيعها لشراء سيارات لكشف المتفجرات.

وكتب الزهاوي، “للتوضيح لم استلم أي مفخرة مصفحة من الجيش والسيارة التي عرضتها للبيع هدية شخصية من صديق ولن أبخل بها من أجل توفير سيارات كشف مفرقعات

وكان اللواء جمال الزهاوي قد ظهر في فيديو مساء الجمعة تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي يعلن خلاله تبرعه بسيارته الخاصة للبيع من اجل توفير سيارات لكشف المتفجرات.

حيث دعا الزهاوي كل الخيرين و رجال الاعمال للتبرع والمساعدة في تأمين بنغازي بتوفير هذه السيارات بعد عجز البرلمان والحكومة عن توفير ذلك بحسب وصفة.

وجاء ذلك بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع جمال عبدالناصر وسط بنغازي وراح ضحيته أكثر من 7 أشخاص وإصابة 20 أخرين بجروح.

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