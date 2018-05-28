الإعلان عن نقص التطعيمات في طرابلس والمطالبة بتنفيذ عطاء لتوفيرها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المسؤولون عن برنامج التطعيمات بمدينة طرابلس، أمس الأحد، وجود نقص حاد في التطعيمات لمختلف الفئات العمرية خلال لقائهم مستشارة الشؤون الخدمية، وعبروا عن استيائهم الشديد لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها لمستحقيها بسبب النقص الخارج عن إرادتهم ما جعلهم في موقف محرج مع أولياء أمور الأطفال حسب قولهم.

وأكدوا على أن هذا التأخير بدأ يسهم في نزع الثقة التي منحها المواطن لبرنامج التطعيمات طيلة العقود الماضية من حيث المصداقية وجودة الطعوم التي أسهمت في القضاء على العديد من الأمراض بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وشدد المسؤولون عن برنامج التطعيمات، على أن صحة المواطن خط أحمر ويجب منح ميزانية مفتوحة لقطاعي الصحة ، ومن تم المحاسبة على أوجه الصرف، وليس بطريقة توفير الطعوم لأشهر معدودة دون الوصول لحل جدري لهذه المعضلة التي أرقت أولياء الأمور والعاملين في البرنامج.

وطالب المسؤولون خلال الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ المقترح الذي تقدمت به اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرح عطاء عام لتوفير كل التطعيمات دون تقليص أي نوع منها نظراً لأهميتها، لمدة خمس سنوات قادمة لضمان وجود مخزون استراتيجي يتم الرجوع اليه عند الحاجة، وذلك أفضل من توفيره على مراحل.

ودعوا إلى ضرورة زيادة مخصصات مدينة طرابلس بناء على إحصائيات أجريت مؤخراً التي تضم ثلث سكان ليبيا وتقدم تطعيمات لأكثر من 50 ألف طفل شهرياً بمختلف الأعمار، مشيرين إلى أن الكمية التي تمنح لها حالياً لاتكفي احتياجاتها .

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