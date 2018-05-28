المجلس الأعلى للدولة يضع شروطه للموافقة على المبادرة الفرنسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المجلس الأعلى للدولة، موافقته على ذهاب وفد إلى باريس مشترطا أن يكون الاتفاق السياسي الليبي هو الاطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها في هذه المرحلة .

واشترط المجلس الأعلى للدولة، موافقته على ذهاب الوفد إلى باريس، ان لا تكون انتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال الي مرحلة دائمة و استقرار سياسي دائم .

كما رفض المجلس الأعلى وجود أي شخصيات عسكرية في الاجتماع المزعم عقده في باريس يوم 29 مايو 2018 ، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار علي مدينة درنة، ورفع الحصار عنها وحماية المدنيين وتجنيب المدينة الدمار وويلات الحرب .

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