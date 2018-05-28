ممن يتشكل وفد مجلس النواب المشارك في اجتماع باريس؟

كشفت إدارة مراسم مجلس النواب، عن قائمة أسماء الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في زيارته لجمهورية فرنسا خلال الفترة من 28 إلى 30 من شهر مايو الجاري للمشاركة في اجتماعات باريس.

وبحسب خطاب إدارة مراسم مجلس النواب الموجه إلى سفارة ليبيا في فرنسا فإن الوفد يضم 18 فرد منهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي ارحومة، والنائب الثاني احميد حومة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الدفاع طلال الميهوب.

وطالبت الإدارة في خطابها، السفارة الليبية في فرنسا بإتمام إجراءات تأشيرة دخول الوفد للأراضي الفرنسية وتوفير السكن والمواصلات للوفد، على أن يتم موافاة السفارة بموعد وصول الوفد في أقرب وقت.

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