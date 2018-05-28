آمر منطقة الخليج العسكرية يعلن حالة النفير القصوى

أصدر آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة امراجع تعليماته إلى جميع الوحدات التابعة للمنطقة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لأي هجوم، مؤكداً على جاهزية قوات الجيش المتمركزة في الموانئ النفطية لصد اي هجوم معادٍ وان الرد سيكون قاسياً في حال حاولت الجماعات الارهابية التقدم نحو منطقة الهلال النفطي.

وبحسب مكتب الإعلام بمنطقة الخليج العسكرية، فإن آمر منطقة الخليج العسكرية، قد دعا المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر من اي اجسام غريبة او اشخاص غرباء والتعاون مع الاجهزة الامنية وتبليغهم عن اي تجمعات غريبة حتى يتسنى لها التعامل معها وذلك حفاظاً على الأمن العام.

وأوضح مكتب الإعلام، انه قد وردت معلومات من قبل شهود عيان مفادها وجود تحشيد لمجموعات تابعة لما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي والمقاتلة في المناطق المتاخمة لمنطقة الهلال النفطي، الأمر الذي دعا غرفة عمليات الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعليماتها إلى غرفة عمليات الجفرة وغرفة عمليات سرت الكبرى وغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها ومنطقة الخليج العسكرية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتصدي لأي هجوم تقوم به المجموعات الارهابية والخارجة عن القانون.

ومن جانبها نفت المسؤول الاعلامي في غرفة عمليات سرت الكبرى بالقيادة العامة للجيش الليبي، انتصار محمد كل الأخبار التي تتحدث عن توتر في منطقة الهلال النفطي وان والأخبار التي تنشر عارية عن الصحة تماما.

كما طلبت انتصار من المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر الأخبار.

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