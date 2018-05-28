مليشيات المنطقة الغربية ترفض المبادرة الفرنسية

أعلنت ميليشيات المنطقة الغربية أن هذه المبادرة لا تمثلها، مؤكدة تدعيمها الكامل لمدنية الدولة وتداول السلطة بشكل سلمي.

ودعت هذه الميليشيات في بيان وجهته إلى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي إلى حوار حقيقي يهدف إلى تحقيق تطلعات مختلف أطياف المجتمع الليبي، عبر التمسك بالمسار المدني الديمقراطي.

مشيرة إلى أن الأولوية القصوى الآن تكمن في إيقاف الحرب داخل البلاد.

وأكدت ميليشيات المنطقة الغربية تمسكها الكامل بوحدة وسيادة التراب الليبي، ورفض أية تدخلات أجنبية في الشأن الداخلي، معربة عن استنكارها لأية مبادرة تهدف إلى توطين حكم من أسمتهم بالعسكر، والتي لا تدعو إلى التداول السلمي للسلطة، مشددة على ضرورة مراعاة القانون العسكري الليبي في شروط تولي المناصب العسكرية.

مؤكدة أن العملية الانتخابية شأن ليبي، يجب أن تتم عبر آليات دستورية وأخرى قانونية معتمدة واجبة النفاذ في جميع الأحوال والظروف.

داعية الأمم المتحدة إلى التزام الحياد الكامل والعادل فيما يتعلق بالملف الليبي وفي مقدمته حماية المدنيين.

وأعلنت هذه الميليشيات رفضها لأي اتفاق تقوم به المؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي ولا يهدف إلى مدنية الدولة، وتداول السلطة بشكل سلمي.

وفي ختام بيانها أعلنت تلك الميليشيات جاهزية المنطقة الغربية لاستضافة المبادرات والحوارات الهادفة لجميع فئات المجتمع.

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