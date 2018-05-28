ما هو التعديل الذي أجراه الأعلى للدولة في بيانه بشأن مؤتمر باريس؟

تراجع المجلس الأعلى للدولة عن أن أحد ثوابت موقفه في مؤتمر باريس بعد ساعات من نشره لبيانه الأول والذي أكد فيه على أن وفده سيذهب لباريس وهو يضع من بين ثوابته للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، رفض حضور أي شخصية عسكرية، في إشارة لرفضهم حضور خليفة حفتر.

المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة يحذف البيان من صفحته على موقع فيسبوك ويبدله ببيان آخر.

واستبدل المجلس في بيانه الجديد الفقرة الخاصة برفض حضور أي شخصية عسكرية للمؤتمر، بالتأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.

وجاءت بقية البيان الجديد بنفس صيغة البيان الأول، حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة عن مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء القادم، برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأوضح المجلس أن مشاركته أتت بعد تصويت أغلب أعضائه بالموافقة على المشاركة خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس الأحد لمناقشة المبادرة الفرنسية.

كما لفت إلى أن حماية المدنيين في درنة، ورفع الحصار عنها، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المدينة، وتجنيبها ويلات الحروب والدمار، من ضمن ثوابته.

وأوضح البيان أن المجلس أكد أيضا على أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني والسياسي لهذه المبادرة أو سواها، مشدداً على أنه لا انتخابات دون الاستفتاء على الدستور.

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