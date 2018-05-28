صالح يصدر تعليماته للتحقيق فيما جاء بتقرير ديوان المحاسبة

كلف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المستشار القانوني لرئاسة المجلس اشرف الدوس الدرسي، بالعمل على تقديم بلاغ إلى النائب العام من اجل فتح التحقيقات القانونية اللازمة حول المخالفات والتجاوزات المالية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ومحاسبة كل مخالف ومتجاوز وسارق للمال العام وفق القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وبين المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي انه بموجب هذا التكليف اتصل المستشار القانوني بالنائب العام الصديق الصور بالخصوص موضحا انه وفق القانون اعتبر ذلك بلاغا قانونيا.

وأشار المريمي إلى انه سيتم فتح تحقيقات حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات مالية مبينا ان صالح كلف الدرسي بمتابعة البلاغ مع النائب العام وتقديم تقارير حول التحقيقات التي اتخذت في هذا الشأن لرئاسة مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية