مدير أمن الجفارة يقوم بجولة تفقدية للدوريات والتمركزات بالمنطقة

قام مدير أمن الجفارة رفقة عدد من منتسبى المديرية بجولة تفقديه على جميع الأجهزة الأمنية بمنطقة الزهراء والبوابات والدوريات والتمركزات الأمنية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الجولة شملت البوابات الأمنية بمناطق الحشان, الزهراء, غوط ابوساق, الساعديه, العزيزيه, السوانى، الكريميه موضحا أن الحالة الأمنية والحركة المرورية والتجارية جيده.

وشملت جولة أيضا الوقوف على مصرف الجمهوريه بمنطقة الزهراء رفقة مدير المصرف وذلك للأسرع في عودته للعمل وتقديم الخدمات للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.

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