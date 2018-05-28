المصرف المركزي يستثني هذه الفئات من قرار وقف الصرف

أكد مصرف ليبيا المركزي أن قراره بشأن وقف الصرف على بنود وأبواب الترتيبات المالية المعتمدة لهذا العام لا يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها كما لا يشمل صرف مخصصات أرباب الأسر ونحوها.

وبين المكتب الإعلامي للمصرف انه “بالإشارة إلى ما صدر عنه ….بشأن وقف الصرف على بنود وأبواب الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2018 باستثناء باب المرتبات والدعم وانه لن يتعدى ذلك إلا لأوجه الصرف الضرورية التي لا تحتمل التأخير ويترتب على إيقافها زيادة في معاناة المواطنين” فان ” هذا الوقف الذي صدر عنه لا يشمل الاعتمادات المستندية برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها كما لا يشمل صرف مخصصات أرباب الأسر ونحوها.

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