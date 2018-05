المتوسط:

شنت دوريات جهاز الحرس البلدي بالبطنان حملة أمنية على محلات المواد الغذائية والخضروات، حيث تم ضبط كميات من الخضروات غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وتمكنت الدوريات من ضبط تمر هندي وعناب طبيعي وعدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومواد محظورة مثل الكاسترد سان جورج الذي يحتوي على «E 102» وعصير فوستر كلاركس يوسفي الذي يحتوي علي مادة «E 120» على خط الإنتاج.

