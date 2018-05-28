مركز طبرق الطبي ينفي تحصن أحد الإرهابيين داخل المركز

نفى مديرعام مركز طبرق الطبي فرج الجالي ، ماورد من إشاعات حول تواجد أحد الارهابيين داخل مبنى مركز طبرق الطبي .

وبين الجالي بتصريح صوتي على صفحة المركز الرسمية، أن المعلومات التي وردت عن طريق إحدى الجهات الأمنية غير دقيقة، مؤكداً أن رجال الأمن المكلفين، لم يقوموا بحماية المركز بالشكل الصحيح.

كما كشف مديرعام مركز طبرق الطبي، أن توجيهات أعطيت لإخلاء المركز، عاداً هذا الإجراء غير قانوني، كما طالب بفتح تحقيق مع من تسبب في هذه العملية التي أثرت على المرضى المقيمين داخل المركز الطبي.

كما ناشد الجالي في تصريحه، كافة الجهات المسؤولة في الدولة والمواطنيين، بضرورة التعاون مع هذا المرفق الحيوي والهام.

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