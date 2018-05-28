مباحثات ليبية ألمانية حول الأوضاع الأمنية بطرابلس

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور، سفير ألمانيا “كرستيان بوك” والوفد المرافق له وذلك لمناقشة التطورات الأمنية داخل العاصمة طرابلس وإمكانية دعم وتطوير الأجهزة الأمنية في كافة المجالات .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن سفير ألمانيا تحدث عن إعادة فتح سفارة بلاده من العاصمة طرابلس لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمواطنين الليبيين للحد من معاناتهم ومباشرة أعمال البعثة الدبلوماسية في القريب العاجل.

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