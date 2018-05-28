صالح يقدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق في المخالفات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة

ليبيا – أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أمس الأحد أن رئيس المجلس عقيلة صالح كلف المستشار القانوني بالبرلمان أشرف الدوس بتقديم بلاغ إلى النائب العام لفتح تحقيقات قانونية حيال المخالفات والتجاوزات المالية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة بطرابلس.

المريمي أكد في تصريح صحفي لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة على أن رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة محاسبة كل مخالف ومتجاوز وسارق للمال العام وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وقال المريمي إن المستشار القانوني باشر على الفور الاتصال بالقائم بأعمال النائب العام الصديق الصور بالخصوص،مشيراً إلى أن ذلك يعتبر بلاغا قانونيا سيتم بموجبه فتح تحقيقات حول ما ورد في تقرير الديوان المشار إليه من مخالفات وتجاوزات مالية.

وأوضح المريمي بأن صالح كلف الدوس بمتابعة البلاغ مع القائم بأعمال النائب العام وتقديم تقارير حول التحقيقات التي اتخذت في هذا الشأن بشكل دوري لرئاسة مجلس النواب.

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