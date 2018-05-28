المجلس التسييري لبلدية الزنتان الجنوبي يعقد اجتماعه الأول

عقد المجلس التسييري لبلدية الزنتان الجنوبي المستحدث من قبل الحكومة المؤقتة أول اجتماعاته صباح اليوم الإثنين، الموافق الـ 28 من مايو الجاري بالقريات.

هذه وتم خلال الاجتماع استعراض قرار استحداث البلدية وبعض النقاط المهمة بما فيها، ألية مباشرة عمل البلدية بالامكانيات الموجودة ، إضافة كيفية مباشرة الإدارات والمكاتب التابعة للبلدية أعمالها.

هذا وتخلل الاجتماع مناقشة تفعيل الجهات الأمنية من الشرطة والجيش داخل نطاق البلدية، إضافة إلى مخاطبة الإدارات والمكاتب بإحالة الاحتياجات الفعلية، ليتسنى إحالتها بشكل عاجل لوزارة الحكم المحلي .

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