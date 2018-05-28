أبو الغيط يشار في اجتماع باريس بشأن ليبيا

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،في أعمال الاجتماع الدولي رفيع المستوى حول ليبيا والذي يستضيفه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، غداً الثلاثاء، فى باريس بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الدولة خالد المشري أو من ينوب عنه .

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفى، اليوم الاثنين، إن أبوالغيط سيجدد أمام الاجتماع التزام الجامعة العربية بمرافقة الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وصولاً إلى التنفيذ التوافقى والجامع للاستحقاقات السياسية والدستورية التى ستتوج المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، بما في ذلك عبر الإجراء الناجح للانتخابات التي يأمل المجتمع الدولي أن تشهدها ليبيا قبل نهاية العام الجاري وفق خطة العمل الأممية التي يقودها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف عفيفي أن أبوالغيط سيستعرض أيضاً رؤية الجامعة إزاء الخطوات والتحضيرات التي يجب أن يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية لتوفير الأجواء السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لعقد الانتخابات، واحترام نتائجها، والاعتراف بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التى ستفضى إليها كما سيؤكد استعداد الجامعة الكامل لمواصلة دعمها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وتشجيع الأطراف الليبية على الانخراط فيه وإتمامه بنجاح، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم السياسي للاستحقاقات المنتظرة، وتوفير المشورة الفنية اللازمة لوضع الأطر القانونية المنضبطة لها، ومراقبة عملية إجرائها.

وطرحت فرنسا مبادرة لجمع الفرقاء الليبيين في لقاء بباريس، من المقرر عقده غدا الثلاثاء، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية تمهيدًا لإجراء الانتخابات، برعاية أممية.

وتنص المبادرة، ، على 13 نقطة رئيسية بينها «التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية» وفتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وتضمنت دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.

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