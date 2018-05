المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي، إنه في إطار إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، و بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتحت رعاية بلدية بنغازي تم استلام محطات توزيع كهرباء وهي محطة جامع الزروق ومحطة قنفودة ومحطة حي لبنان .

وأوضحت البلدية في بيان لها اليوم، سوف يكون لهذه المحطات دور في إعادة استقرار التيار الكهربائي في تلك المناطق

The post «الأمم المتحدة الإنمائي» يدعم «بنغازي» بمحطات كهرباء جديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية