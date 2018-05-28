مصرع وإصابة 11 عسكريا من قوات حفتر في مدينة درنة شرق ليبيا

أعلن مسؤول المكتب الإعلامي في غرفة عمر المختار العسكرية صلاح بوجيدار، عن مصرع ستة عسكريين من قوات عملية الكرامة، في انفجار لغم، خلال العمليات العسكرية التي تشنها القوات التابعة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر ضد مدينة درنة شرق ليبيا.

وقال بوجيدار لراديو «سوا» الأمريكي اليوم الاثنين- إن ستة جنود قتلوا، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح أثناء تقدم الجيش الليبي في منطقة الظهر الحمر وسيطرته على منطقة “تمسكت” في المدخل الغربي لمدينة درنة، موضحا أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار ألغام أرضية.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن أمس سيطرته على معقل تنظيم “أنصار الشريعة” في مناطق “تمسكت” والقلعة جنوب غرب مدينة درنة، مشيرا إلى أن جميع المناطق بالمدخل الغربي لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبي.

وقتل خمسة وستون مسلحا من قوات عملية الكرامة من بداية الاشتباكات في الثامن من أيار مايو الجاري، وأصيب ثمانية وسبعون آخرون.

بينما قتل ثلاثة وعشرون مسلحا من قوة حماية درنة، وأصيب عشرون آخرون في الاشتباكات ذاتها.

ولقي ثلاثة مواطنين مدنيين مصرعهم من بينهم طفلين من بداية الاشتباكات، وأصيب اثنى عشر آخرون، بينما تضررت ثمانية عشر منزلا جراء القصف العشوائي على المدينة.

وكالات

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