السفارة الألمانية تباشر أعمالها قريباً في طرابلس

بحث وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور، مع سفير الجمهورية ألمانيا الاتحادية كرستيان بوك والوفد المرافق له، التطورات الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن اللقاء الذي عقد أمس الأحد، شمل مناقشة إمكانية دعم وتطوير الأجهزة الأمنية في كافة المجالات.

من جهته صرح سفير الجمهورية ألمانيا الاتحادية عن عودة فتح السفارة الألمانية من داخل العاصمة، لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمواطنين الليبين للحد من معاناتهم ومباشرة اعمال البعثة الدبلوماسية في القريب العاجل.

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