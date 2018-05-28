اخبار ليبيا الان

الليبية للإغاثة تتابع توزيع الحصص الإيوائية على مخيمات نازحي تاورغاء

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 28 مايو 2018 (وال)- يتابع رئيس مجلس الإدارة بالهيأة الليبية للإغاثة، عملية توزيع الحصص الإيوائية للعائلات والحقائب النسائية على عدد من مخيمات الهلال الأحمر لنازحي تاورغاء .

هذا وقد شملت عملية التوزيع على مخيمات : بوهديمة رقم ( 1 )، ومخيم بوهديمة رقم (2)، ومخيم تجمع شبنة، ومخيم سيدي فرج ، وذلك بناء على اتفاقية الهيأة مع المفوضية السامية لتقديم المساعدات الإنسانية .

وتأتي عملية توزيع الحصص الإيوائية خلال شهر رمضان المبارك، حرصاً من الهيأة على استكمال عملية توزيع بمخيمات تاورغاء في بلدية بنغازي . (وال – بنغازي) س ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك