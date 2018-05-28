الليبية للإغاثة تتابع توزيع الحصص الإيوائية على مخيمات نازحي تاورغاء

بنغازي 28 مايو 2018 (وال)- يتابع رئيس مجلس الإدارة بالهيأة الليبية للإغاثة، عملية توزيع الحصص الإيوائية للعائلات والحقائب النسائية على عدد من مخيمات الهلال الأحمر لنازحي تاورغاء .

هذا وقد شملت عملية التوزيع على مخيمات : بوهديمة رقم ( 1 )، ومخيم بوهديمة رقم (2)، ومخيم تجمع شبنة، ومخيم سيدي فرج ، وذلك بناء على اتفاقية الهيأة مع المفوضية السامية لتقديم المساعدات الإنسانية .

وتأتي عملية توزيع الحصص الإيوائية خلال شهر رمضان المبارك، حرصاً من الهيأة على استكمال عملية توزيع بمخيمات تاورغاء في بلدية بنغازي . (وال – بنغازي) س ع/ ر ت

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