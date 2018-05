فيصل قرقارب: قوة الردع الخاصة وكتيبة أبوسليم مجموعات إرهابية

رصد وترجمة المتوسط :

وجه مايسمى برئيس الشركة الليبية القابضة للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات ” فيصل قرقاب ” في رسالة تحصلت عليها المتوسط بشكل خاص، طالبا من المحامية رويدة يوناباكوس ، شركة أوريس الدولية المحدودة، وشركة امارة ترست المحدودة، ولجنة الخدمات المالية ) في موريشيوس، عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المؤسسة حسب القانون الليبي، وشركة ليب تك الدولية شركة مؤسسة في موريشيوس، عبر مكتب المحامي جايكار قوج داهور الواقع في 504 شانسري هاوس – بورت لويس.

وكشف ” قرقارب ” في مضمون رسالته الموجهة إلى الجهات فى موريشيوس ، أن ” عادل مركوس لا يمثل الشركة القابضة ولم يمثلها إطلاقا وبالتالي فلا تعتدوا بأي مراسلات منه، قائلا: “أن الممثل القانوني الوحيد للشركة هو الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأن مدراء شركة LPTIC الدولية في موريشيوس يبقوا كما هم، والمدعوين عادل مركوس وعبد الرحمن امبابي لم يتم تعيينهم و لن يتم تعيينهم كمدراء لشركة، وشركة اوريس الدولية لم تعين في اي وقت من الأوقات لإدارة شركة ليبتيك الدولية، كما أن شركة امارة ترست (موريشيوس) لطالما كانت مسؤولة عن إدارة شركة ليبتيك الدولية، شركة الاتصالات القابضة الليبية تنفي محتوى الرسالة المؤرخة يوم 2018-5-10.

وأشار تقرير “قرقارب” السري، للجهات الخارجية فى موريشيوس إلى تقرير لجنة الخبراء عن ليبيا لرئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة في 2017-7-1 أن أحد ما وصفها بالحقائق التي وجدتها لجنة الخبراء بأن المدعو عادل مركوس تابع لحكومة الإنقاذ الوطني ويتبع المدعو سامي الفنطازي قائد مجموعة مسلحة وهي القوة الوطنية المتحركة بحسب نص الرسالة التى ترجمتها المتوسط، واأن حكومة الإنقاذ الوطني أعلنت نفسها في سبتمبر2014 وتمثل تحالف من مجموعات إسلامية مسلحة سمت نفسها تحالف فجر ليبيا، وأن حكومة الإنقاذ وتحالف فجر ليبيا قامت بأعمال غير قانونية للسيطرة على طرابلس في سنة 2014 بالقوة ولم يعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأن القوة الوطنية المتحركة وقوة الردع الخاصة والحرس الوطني وكتيبة أبو سليم عبارة عن مجموعات مسلحة إرهابية تقترف انتهاكات ضد حقوق الإنسان وأنشطة إجرامية في ليبيا.

