العدالة والبناء يستنكر الاعتداء على بعثة الاتحاد في بنغازي

استنكرت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء الاثنين، ما جرى لبعثة نادي الاتحاد في بنغازي من اعتداء قوات الصاعقة التابعة لقوات حفتر على الفريق الأول لكرة القدم للنادي، وعدد من الطاقم الفني المصاحب له.

واستهجنت إدارة الإعلام، في بيان على صفحة الحزب الرسمية، هذا الاعتداء الذي وقع من قبل قوات تدعي انتسابها لمؤسسة عسكرية، موضحة أنه يعكس غياب الانضباط وحجم الانفلات الأمني والفوضى بمدينة بنغازي، وأن ما حصل لا يمثل الجمهور الرياضي لنادي الأهلي بنغازي ولا جمهور بنغازي.

ودعا البيان الجميع إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يبث روح التعصب والفرقة، ويرفع الشعارات الجهوية الضيقة، مشيرا إلى أنه على اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان حماية الرياضيين والجمهور الرياضي، وألا تكون هذه الحادثة سببا في قطيعة بين الناديين “العريقين”.

وأوضح البيان أن مباريات كرة القدم والجمهور الرياضي ضرب طيلة هذه الفترة الماضية مثالاً رائعاً في إبراز أواصر الأخوة والروح الرياضية وكرم الضيافة المتبادلة بين كل المدن والأندية وجماهيرها رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد من انقسام، مبتعدين عن التأثر بالخلافات السياسية الطارئة بين أبناء الوطن.

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت الأحد أن أحد فرق قوات الصاعقة التابعة لحفتر قد اعتدت على بعثة فريق الاتحاد ببنغازي، وأصابت لاعبه طارق الجمل والمصور المرافق للفريق أحمد زايد.

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