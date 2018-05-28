مفوضية المجتمع المدني بني وليد تنفي الاعتداء على مهاجرين

نفت مفوضية ومؤسسات المجتمع المدني بني وليد، الأخبار المتداولة من قِبل بعض القنوات والوكالات الإخبارية وصفحات التواصل الإجتماعي، حول الاعتداء على مهاجرين غير قانونيين وإطلاق النار عليهم ووفاة البعض منهم.

وأكدت المفوضية في بيات تلقت قناة ليبيا نسخة منه، العثور على 140 مهاجراً بينهم 23 جريحاً يوم الأربعاء الموافق الـ 23 من مايو ، مبينة تم اسعافهم إلى مستشفى بني وليد العام، حيث تم تسليمهم لاحقاً إلى مركز إيواء قصر بني غشير يوم الخميس الموافق الـ 24 من مايو الجاري.

هذا وحملت مفوضية ومؤسسات المجتمع المدني بني وليد، المسؤولية القانونية لكافة وسائل الإعلام التي تناقلت الأخبار العارية عن الصحة بشأن وفاة 15 مهاجراً في الحادثة، لافتة أن هذه الإشاعات تهدف إلى تشويه المدينة وأهاليها.

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