بنغازي تُوزع «سلات رمضان» على الأسر محدودة الدخل

قامت بلدية بنغازي بتسليم عدد 4000 سلة رمضانية إلى مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية، الذي باشر خلال الأيام الماضية بتوزيعها وفق منظومة مكتب الشؤون، التي تشمل ذوى الدخل المحدود والأرامل والمطلقات، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه بلدية بنغازي للمؤسسات الاجتماعية.

من جهته، أوضح مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بنغازي حسن الفسى، آلية صرف السلة الرمضانية، حيث بلغ عدد المستفيدين (3500) أسرة تنطبق عليها المعايير المحددة من إجمالي عدد (4000) سلة رمضانية.

وأشاد مدير مكتب خدمات الشؤون الاجتماعية بالدور الذي قام به عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار، في توفير هذه السلة للمحتاجين إليها.

وتأتي هذه المبادرة الكريمة برعاية بلدية بنغازي لدعم ورعاية المؤسسات التي تهتم بالحالات الإنسانية بمدينة بنغازي.

