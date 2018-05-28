اخبار ليبيا الان

المركزي رداً على تقرير الديوان “غير موضوعي”

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها المصرف المركزي عقب تقرير ديوان المحاسبة، صعد المصرف رد فعله على التقرير باتهامه أنه “بعيد عن الموضوعية” و”مخالف للقانون”.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه سيرد بالتفصيل على تقرير الديوان خلال 3 أسابيع، مؤكدا احترامه لمحاربة الفساد، والالتزام بالشفافية وحق الوصول للمعلومة.

ورأى المصرف أن تقرير ديوان المحاسبة صدر بالمخالفة، لعدم اعتماده الحساب الختامي للمصرف المركزي، مؤكداً أن الديوان لم يقم بذلك منذ عام 2010، كما أنه لم يعتمد الحساب الختامي للدولة منذ عام 2007.

وعلى الرغم من تجاهله الدائم للبرلمان، الذي أقال محافظه، وانتخب محافظا بديلاً، إلا أن المصرف اتهم الديوان بعدم الالتزام القانوني بإحالة تقريره السنوي إلى “السلطة التشريعية”.

ودعا المصرف عبر بيانه الديوان إلى ممارسة رقابة “فاعلة”، حيث أشار إلى أن 80% من الإنفاق العام يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وأنه كان يجب عليه إيقاف “الفساد” في حينه بدلا عن ارتفاع وتيرته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك