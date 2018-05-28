وزير العمل بالوفاق يلتقي نظيره الجزائري

جنيف-العنوان

التقى وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين في حكومة الوفاق و الوفد المرافق له مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدولة الجزائر مراد زمالي، وذلك على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف.

وقد تم خلال هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر منظمة العمل الدولية، مناقشة سُبل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الاستخدام والتدريب والتكوين المهني، بالإضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الدولية.

وكانت المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر قد عقدت، أمس الأحد، اجتماعا برئاسة وزير العمل والتأهيل، وبحضور فايز المطيرى مدير عام منظمة العمل العربية، للتنسيق مع المجموعة في الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر.

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