«خارجية الوفاق»: أمريكا ترفع اسم ليبيا من قائمة الدول غير المتعاونة

أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى بوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، أن وزارة الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت اسم ليبيا من قائمة الدول غير المتعاونة.

كان وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، قال إن ليبيا تتعاون مع واشنطن وتُوفر كل البيانات اللازمة لإخراجها من قائمة الدول التي لا يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف سيالة،: «تتعلق الطلبات بنوعية جواز السفر.. حيث يحتاجون لجواز سفر (بيومتري).. وقد تعهدنا بإصدار جواز سفر (بيومتري).. وتعهدنا بالتعاون الكامل».

